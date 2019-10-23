  • Трамп задержал разморозку военной помощи Украине

    23 октября 2019, 11:00

    Ольга Ситникова

    В конгрессе США прошли слушания по задержке разморозки военной помощи Украине. Это может повлиять на объявление импичмента Трампу, сообщает «Радио Sputnik».

    По словам и. о. посла США на Украине Билла Тейлора, американское правительство удерживало разморозку военной помощи Украине по внутриполитическим причинам.

    «В августе и сентябре этого года меня стало беспокоить то, что наши отношения с Украиной были в корне подорваны непостоянно действующими, неформальными каналами проведения политики США и задержкой необходимой помощи в сфере безопасности по внутриполитическим причинам», — отмечает посол в заявлении в The Washington Post.

    Из публикации известно, что условием встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского было расследование в отношении украинской энергетической компании компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Соединенных Штатов Хантер Байден.

    Белый дом опровергает информацию заявления. «Президент Трамп не сделал ничего плохого — это скоординированная кампания клеветы от крайне левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, ведущих войну против конституции», — подчеркивает пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в заявлении, опубликованном в РИА «Новости»

    По оценке члена совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, данная ситуация вряд ли приведет к импичменту Трампа.

    «Импичмент при нынешнем раскладе сил в палате представителей и сенате абсолютно нереален, недостижим вообще. Слушания по импичменту носят характер пиар-кампании: пошуметь, выгнать людей из команды Трампа, показать, что Трамп ненадежен и не может защитить. Это часть предвыборной кампании», — объясняет эксперт.

    Ранее в конце сентября демократы в конгрессе США объявили процедуру импичмента. Они винят президента США в попытке дискредитировать политического соперника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Демократы также убеждены, что Трамп потребовал от президента Украины расследовать дело сына Байдена Хантера, работавшего в украинской энергетической компании Burisma, иначе военная помощь Украине будет задержана. Трамп отрицает эту информацию. По его словам, Байден сам настаивал на увольнении украинского генпрокурора, который проводил расследование против Burisma.