Трамп задержал разморозку военной помощи Украине

По словам и. о. посла США на Украине Билла Тейлора, американское правительство удерживало разморозку военной помощи Украине по внутриполитическим причинам.

«В августе и сентябре этого года меня стало беспокоить то, что наши отношения с Украиной были в корне подорваны непостоянно действующими, неформальными каналами проведения политики США и задержкой необходимой помощи в сфере безопасности по внутриполитическим причинам», — отмечает посол в заявлении в The Washington Post.

Из публикации известно, что условием встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского было расследование в отношении украинской энергетической компании компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Соединенных Штатов Хантер Байден.

Белый дом опровергает информацию заявления. «Президент Трамп не сделал ничего плохого — это скоординированная кампания клеветы от крайне левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, ведущих войну против конституции», — подчеркивает пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в заявлении, опубликованном в РИА «Новости»

По оценке члена совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, данная ситуация вряд ли приведет к импичменту Трампа.

«Импичмент при нынешнем раскладе сил в палате представителей и сенате абсолютно нереален, недостижим вообще. Слушания по импичменту носят характер пиар-кампании: пошуметь, выгнать людей из команды Трампа, показать, что Трамп ненадежен и не может защитить. Это часть предвыборной кампании», — объясняет эксперт.

Ранее в конце сентября демократы в конгрессе США объявили процедуру импичмента. Они винят президента США в попытке дискредитировать политического соперника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Демократы также убеждены, что Трамп потребовал от президента Украины расследовать дело сына Байдена Хантера, работавшего в украинской энергетической компании Burisma, иначе военная помощь Украине будет задержана. Трамп отрицает эту информацию. По его словам, Байден сам настаивал на увольнении украинского генпрокурора, который проводил расследование против Burisma.