Трамп рассказал о желании посетить парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп выразил желание приехать в Россию на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил журналистам.

Юбилейный парад Победы пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади. Президент России Владимир Путин приглашал на мероприятие иностранных коллег, в том числе Трампа.

«Меня пригласили, — сказал глава Белого дома. — Я думаю об этом. Это будет как раз в разгар нашей политической кампании, поэтому я посмотрю, смогу ли я это сделать. Я ценю это приглашение и с удовольствием поеду, если смогу».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что официального ответа по поводу визита Трампа «пока не было».

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Российский лидер пригласил Трампа посетить парад Победы во время саммита G20, походившего летом в Японии. Помощник российского президента Юрий Ушаков тогда заявлял, что Трамп с одобрением воспринял это предложение.

Также Кремль отправил приглашение и другим мировым лидерам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер КНДР Ким Чен Ын.

Позднее Ушаков говорил, что свой приезд подтвердили 17 иностранных лидеров, среди которых Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.