Власть 14 марта 2023, 13:38 Трамп призвал США озаботиться сменой власти в Белом доме Экс-президент Трамп заявил, что США необходимо озаботиться сменой власти в Белом доме White House

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Бывший президент США Дональд Трамп предложил поддержать «смену режима» в стране. По его мнению, это «гораздо важнее», чем поддержка Вашингтоном возможной смены власти в России. Его ответ опубликовал в Twitter ведущий Fox News Такер Карлсон.

«Нет. Мы должны поддержать смену режима в США, это гораздо важнее», — ответил Трамп на вопрос известного американского телеканала о том, стоит ли Вашингтону поддержать смену власти в России.

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По словам экс-президента, именно администрация Байдена втянула Америку в нынешний «бардак». Однако в 2024 году Трамп намерен вновь баллотироваться в президенты США и вернуть власть в свои руки.

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Кроме того, бывший президент США заявил, что с легкостью смог бы урегулировать конфликт на Украине. Раскрывать свой план Трамп не стал, аргументировав это тем, что распространение данной информации только помешает его воплощению.