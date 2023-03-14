14 марта 2023, 13:38
Трамп призвал США озаботиться сменой власти в Белом доме
Экс-президент Трамп заявил, что США необходимо озаботиться сменой власти в Белом доме
Бывший президент США Дональд Трамп предложил поддержать «смену режима» в стране. По его мнению, это «гораздо важнее», чем поддержка Вашингтоном возможной смены власти в России. Его ответ опубликовал в Twitter ведущий Fox News Такер Карлсон.
«Нет. Мы должны поддержать смену режима в США, это гораздо важнее», — ответил Трамп на вопрос известного американского телеканала о том, стоит ли Вашингтону поддержать смену власти в России.
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По словам экс-президента, именно администрация Байдена втянула Америку в нынешний «бардак». Однако в 2024 году Трамп намерен вновь баллотироваться в президенты США и вернуть власть в свои руки.
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Кроме того, бывший президент США заявил, что с легкостью смог бы урегулировать конфликт на Украине. Раскрывать свой план Трамп не стал, аргументировав это тем, что распространение данной информации только помешает его воплощению.
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