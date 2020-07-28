Трамп посчитал переговоры с Путиным «очень продуктивными»

Телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа были «очень продуктивными», заявил президент США. При этом он отказался обсуждать детали беседы.

«Мы не говорим о том, что мы обсуждаем. Но у нас было много дискуссий и, я думаю, это было очень продуктивно», — сказал Трамп.

Так он ответил на вопрос корреспондента Associated Press о том, обсуждались ли сообщения, согласно которым Россия предлагала афганским боевикам награду за нападения на американских солдат. Ранее Трамп называл эти сообщения «информационным вбросом».

Телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов состоялся 23 июля. В Кремле сообщали, что Трамп и Путин обсудили ситуацию с иранской ядерной программой. Также российский президент поделился опытом борьбы с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Трамп, как сообщили в Белом доме, также выразил надежду, что США, России и Китаю удастся избежать гонки вооружений. Сам он заявлял о том, что разговор состоялся на фоне тяжелой ситуации, через которую Россия проходит из-за коронавируса.