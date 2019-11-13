«Слова Трампа — это очередная попытка бросить гирьку в свою пользу», — заметил специалист.

По его мнению, своим обещанием хозяин Белого дома пытается подготовить американскую общественность к тому, что до конца года торговая сделка так и не состоится. Экономист указал на ограниченное количество вопросов, по которым стороны могут легко и быстро договориться.

Он усомнился, что угрозы — это продуктивный способ диалога с Поднебесной, поскольку практика показывает, что подобный подход обычно приводит к обратному результату.

«Трамп перегибает палку», — подчеркнул Трошин.