  • «Трамп перегибает палку». Экономист — об угрозах США по торговой сделке с Китаем

    13 ноября 2019, 15:12

    Артур Блянихов

    Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин обсудил с «Экономикой сегодня» обещание президента США Дональда Трампа увеличить пошлины на китайскую продукцию в случае срыва торговой сделки между Пекином и Вашингтоном.

    «Слова Трампа — это очередная попытка бросить гирьку в свою пользу», — заметил специалист.

    По его мнению, своим обещанием хозяин Белого дома пытается подготовить американскую общественность к тому, что до конца года торговая сделка так и не состоится. Экономист указал на ограниченное количество вопросов, по которым стороны могут легко и быстро договориться.

    Он усомнился, что угрозы — это продуктивный способ диалога с Поднебесной, поскольку практика показывает, что подобный подход обычно приводит к обратному результату.

    «Трамп перегибает палку», — подчеркнул Трошин.