«Трамп перегибает палку». Экономист — об угрозах США по торговой сделке с Китаем
Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин обсудил с «Экономикой сегодня» обещание президента США Дональда Трампа увеличить пошлины на китайскую продукцию в случае срыва торговой сделки между Пекином и Вашингтоном.
«Слова Трампа — это очередная попытка бросить гирьку в свою пользу», — заметил специалист.
По его мнению, своим обещанием хозяин Белого дома пытается подготовить американскую общественность к тому, что до конца года торговая сделка так и не состоится. Экономист указал на ограниченное количество вопросов, по которым стороны могут легко и быстро договориться.
Он усомнился, что угрозы — это продуктивный способ диалога с Поднебесной, поскольку практика показывает, что подобный подход обычно приводит к обратному результату.
«Трамп перегибает палку», — подчеркнул Трошин.