Трамп оценил результаты выборов в парламент Британии

Борис Джонсон победил на внеочередных парламентских выборах в Великобритании Подробнее

Трамп оценил результаты выборов на личной странице в Twitter. По словам главы США, итоги голосования в Великобритании — большая победа для Джонсона.

Экзитполы предполагают, что после выборов количество мандатов у Консервативной партии увеличится на 50 по сравнению с итогами выборов в 2017 году. Таким образом, консерваторы получат большинство в палате общин на 650 места.

Ранее стало известно, что британский премьер-министр Борис Джонсон одержал победу на досрочных выборах в парламент королевства. Голосование прошло 12 декабря.