Трамп объяснил, при какой власти в США произойдет «революция»
Президент США Дональд Трамп в интервью для Fox News объяснил, при какой власти в Соединенных Штатах произойдет «революция», которую устроят «радикальные левые силы». По его мнению, это возможно, если на выборах главы государства победит Джо Байден.
«Они возьмут власть, если придет Байден. Он слабый человек. Его контролируют, как куклу», — процитировал Трампа сайт NEWS.ru.
Лидер страны подчеркнул, что этот кандидат не должен баллотироваться в президенты. Телеведущая спросила, кто конкретно контролирует Байдена. Трамп оставил вопрос открытым, отметив, что журналистка не знает этих людей.