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    01 сентября 2020, 09:56

    Трамп объяснил, при какой власти в США произойдет «революция»

    Полина Петрова

    Президент США Дональд Трамп в интервью для Fox News объяснил, при какой власти в Соединенных Штатах произойдет «революция», которую устроят «радикальные левые силы». По его мнению, это возможно, если на выборах главы государства победит Джо Байден.
    Трамп объяснил, при какой власти в США произойдет «революция»

    «Они возьмут власть, если придет Байден. Он слабый человек. Его контролируют, как куклу», — процитировал Трампа сайт NEWS.ru.

    Лидер страны подчеркнул, что этот кандидат не должен баллотироваться в президенты. Телеведущая спросила, кто конкретно контролирует Байдена. Трамп оставил вопрос открытым, отметив, что журналистка не знает этих людей.

    Новости SMI.FM