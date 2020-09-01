Трамп объяснил, при какой власти в США произойдет «революция»

«Они возьмут власть, если придет Байден. Он слабый человек. Его контролируют, как куклу», — процитировал Трампа сайт NEWS.ru.

Лидер страны подчеркнул, что этот кандидат не должен баллотироваться в президенты. Телеведущая спросила, кто конкретно контролирует Байдена. Трамп оставил вопрос открытым, отметив, что журналистка не знает этих людей.