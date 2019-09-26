Трамп: мы держим под контролем ситуацию в Каракасе

Мадуро прокомментировал итоги своего визита в Россию Подробнее

«Все будет хорошо. Мы очень сильно вовлечены. Мы очень хорошо знаем, что происходит», — подчеркнул президент США.

По данным издания, венесуэльский лидер Николас Мадуро приехал в Россию во вторник. Накануне прошли его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент РФ обозначил, что Москва поддерживает все легитимные органы Боливарианской республики.