Трамп: мы держим под контролем ситуацию в Каракасе
Хозяин Белого дома Дональд Трамп заверил, что Вашингтон держит под контролем ситуацию в Венесуэле и учитывает ее контакты с Россией и другими государствами. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
Мадуро прокомментировал итоги своего визита в РоссиюПодробнее
«Все будет хорошо. Мы очень сильно вовлечены. Мы очень хорошо знаем, что происходит», — подчеркнул президент США.
По данным издания, венесуэльский лидер Николас Мадуро приехал в Россию во вторник. Накануне прошли его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент РФ обозначил, что Москва поддерживает все легитимные органы Боливарианской республики.