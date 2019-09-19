Трамп и Зеленский проведут встречу на полях генассамблеи ООН

«Все против России»: какие цели преследует Зеленский от встречи с Трампом Подробнее

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс во время телефонного разговора обсудили отношения двух стран и предстоящую встречу на полях генассамблеи ООН.

«Вице-президент поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским… и обсудил с ним предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке», — сообщила пресс-служба Пенса.

Известно, что вице-президент США «подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины». Он заверил, что высоко оценивает новое правительство Украины за «смелые действия», которые помогают бороться с коррупцией и проводятся методом реформирования законодательства. Пенс «выразил полную поддержку этих усилий со стороны США».

Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский встретятся в начале сентября. Саммит должен был состояться в Варшаве, однако американский лидер отказался туда ехать из-за урагана.