Трамп и Зеленский не стали поздравлять Путина с днем рождения

Президент России Владимир Путин получил личные поздравления с днем рождения от десятка мировых лидеров. Пожеланий от глав США и Украины среди них не оказалось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что поздравления от Дональда Трампа и Владимира Зеленского могли запоздать, но факт их отсутствия отрицать не стал. Слова официального представителя Кремля привело РИА «Новости».

«До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского», — заметил пресс-секретарь Путина.

Среди тех, кто поздравил главу государства с 67-летием в беседе по телефону, были президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Позвонили Путину глава Азербайджана Ильхам Алиев, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Свои поздравления также направили киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Поздравительные послания и телеграммы президенту России направили главы государств и правительств зарубежных стран, руководство международных организаций.

Владимир Путин отмечал свой день рождения 7 октября.