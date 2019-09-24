Трамп: дружба с Тегераном возможна

Хозяин Белого дома посоветовал Ирану сконцентрироваться на своих внутренних задачах и перестать угрожать другим государствам. По мнению американского лидера, Штаты верят в то, что у страны не может быть постоянных врагов, поскольку США будет поддерживать дружеские отношения с теми, кто выказывает уважение и стремится миру. Он напомнил, что многие сегодняшние друзья Вашингтона когда-то были его главными противниками.