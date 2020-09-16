Трагическую ошибку Горбачева назвал хорватский журналист

«Политика сегодня» напомнила, что речь идет о документе, который осенью 1990 года подписали представители Советского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции.

Он предполагал отказ стран-победителей во Второй мировой войне от своих прав на Германию и согласие на объединение страны. В свою очередь Берлин обязался не иметь никаких территориальных претензий и сохранить существующие границы с Польшей.

Что касается СССР, то он пообещал вывести к 1994 году свои войска из Германии, а Запад — не расширять НАТО на восток. Позднее выяснилось, что такого пункта в договоре не было и обещание было только устным. В дальнейшем сам Горбачев обращал внимание на то, что Вашингтону нельзя доверять, так как он не выполнил своих обязательств.

Участвовавший в тех переговорах представитель США Роберт Зоэллик утверждал, что никто не гарантировал отказ от расширения НАТО и объяснил слова Горбачева недопониманием.