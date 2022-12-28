Власть 28 декабря 2022, 12:23 «Трагедия повторилась как фарс». Медведев вспомнил недоброжелателей России в Первую мировую Зампред СБ Медведев напомнил, чем обернулись проклятия в адрес власти в Первую мировую РИА «Новости»

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в новом посте в Telegram-канале напомнил, чем обернулись более 100 лет назад желания оппозиционеров, чтобы Россия проиграла в Первой мировой войне. Политик провел параллель с тем, что происходит сейчас: «свалившие за кордон госдеповские прихвостни ХХI века» сыплют проклятиями в адрес российской власти, ждут поражения, а то и уничтожения страны.

Медведев указал на то, что после Первой мировой произошла целая цепь трагических событий: гибель Российской империи, две революции и кровавая Гражданская война с 17 миллионами жертв.

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«Как известно, история после трагедии часто повторяется уже как фарс. <…> Не могу отделаться от ощущения, что наступило время отвратительного фарса», — отметил зампредседателя СБ.

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Он признался, что читать проклятия уехавших «предателей» просто «гадко», особенно с учетом того, что «на фоне всех этих мерзостей» российские военнослужащие героически сражаются за свою страну. Беглецы же смотрят на них и сторонников борьбы с украинским нацизмом свысока, считая «тупым и сорным человеческим материалом».

Дмитрий Медведев призвал не пускать предателей обратно и не разрешать им зарабатывать на России. По его мнению, позволять вернуться можно лишь тем, кто предварительно публично раскается, а некоторых можно пускать «только через амнистию или помилование».