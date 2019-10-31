Помпео заявил о враждебности Коммунистической партии Китая к США Подробнее

Парламентарий заметил, что мнение самих китайцев не волнует американского дипломата, поскольку Вашингтон убежден в своем праве приписывать другим государствам систему убеждений и модель развития.

Пушков пояснил, что политическое развитие такой крупной ядерной державы как Китай должно стать результатом его внутренней эволюции. Неизвестно, что произойдет со страной, если она встанет на путь резкого изменения своей политической системы.

Он напомнил о Ливии, которая во времена Муаммара Каддафи была управляемой страной. Вмешательства американцев и их союзников по Североатлантическому Альянсу привело к неутешительному результату — смерть Каддафи, два правительства и боевики, под чьим контролем сейчас находится часть территорий.

«Это традиционный американский подход. <...> Им глубоко плевать, что будет с остальным миром, лишь бы США играли в нем ведущую роль и могли диктовать свои правила игры», — обозначил председатель временной Комиссии Совфеда по информационной политике.