Власть 11 мая 2023, 13:52 Традиционную серию оборонных совещаний Путина в Сочи отложили Пресс-секретарь Песков: серия оборонных совещаний в Сочи пройдет, когда решит президент РИА «Новости»

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В рабочий план президента России Владимира Путина пока не включали традиционных встреч с руководством Минобороны и военно-промышленным комплексом в Сочи. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что оборонные совещания пройдут, когда глава государства посчитает нужным. Об этом сообщил ТАСС.

«Они будут, когда президент посчитает это целесообразным. <…> Сейчас другая обстановка, и это учитывается при планировании, пока таких планов нет», — сказал официальный представитель Кремля.

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Проведение спецоперации на Украине наложило, по словам Пескова, особую нагрузку на представителей Минобороны и оборонно-промышленного комплекса. Он объяснил, что по этой причине они не смогут оставить места службы и собраться в Сочи.

Оборонные совещания проходили дважды в год, на них приглашали представителей Минобороны, руководителей и конструкторов предприятий оборонно-промышленного комплекса.

С 2019 года президент стал устраивать Неделю обороны, посвященную отдельному роду войск, и посещать снабжавшие его предприятия. Последнее оборонное совещание прошло осенью 2021 года.

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал готовность техники в Южном военном округе, сообщил RT. Он поручил назначенному в конце апреля замминистра Алексею Кузьменкову обеспечить непрерывное снабжение войск в зоне проведения спецоперации.