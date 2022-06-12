Президент России Владимир Путин в этом году не будет проводить традиционную встречу с руководителями иностранных компаний и с международными инвесторами в рамках ПМЭФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Но мы не исключаем каких-то отдельных встреч с предпринимателями или с группами предпринимателей. А таких встреч, как правило, у Путина много бывает на полях форума», — уточнил представитель Кремля в интервью ТАСС.

Песков добавил, что у Путина запланирована встреча с главами российских СМИ и фронтовыми корреспондентами, которые освещают специальную операцию. По его словам, большая часть мероприятия пройдет в закрытом режиме, но будет и часть, на которую допустят журналистов.

Юбилейный ПМЭФ пройдет с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге. Путин выступит на пленарном заседании форума 17 июня.