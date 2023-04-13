Власть 13 апреля 2023, 17:19 ТПП РФ предложила отменить уголовную ответственность за мошенничество менее 5 тысяч рублей

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Торгово-промышленная палата направила в Госдуму инициативу, призывающую отменить уголовную ответственность за растрату и мошенничество на сумму менее пяти тысяч рублей. Об этом сообщили об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на главу ТПП РФ Сергея Катырина.

По его мнению, несправедливо, что хищения на сумму до 2,5 тысячи рублей попадают под административную ответственность, а выше — под уголовную. Потому что вред от этих фактически они представляют примерно одинаковую общественную опасность.

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Инициативу рассмотрит комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

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