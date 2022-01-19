Товарооборот, терроризм и ядерная сделка. Главное с переговоров Путина и президента Ирана Раиси

Россия и Иран, несмотря на пандемию коронавируса, смогли увеличить товарооборот между двумя странами. В минувшем году он вырос более чем на 38%, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидером республики Ибрахимом Раиси.

Путин и Раиси встретились сегодня в Москве. Президент РФ поблагодарил коллегу за то, что он смог приехать, хотя эпидемическая ситуация в мире остается сложной. По его мнению, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить личного общения, сообщило РИА «Новости».

Говоря о торговых отношениях России и Ирана, Путин отметил, что рост товарооборота наблюдался и в 2020 году, тогда он был выше 6%. В 2021 году этот показатель увеличился уже на 38% с лишним.

Также на переговорах была поднята тема борьбы с терроризмом. Путин указал на то, что с помощью России и Ирана власти Сирии смогли преодолеть террористические угрозы в стране.

«Благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом», — сказал президент РФ.

Еще одной темой на повестке была проблематика выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Путин указал на то, что хотел бы услышать позицию Раиси по ситуации вокруг ядерной сделки Ирана. Помимо этого, он предложил затронуть тему положения дел в Афганистане.

Раиси заявил, что двусторонние отношения Ирана с Россией являются стратегическими и долгосрочными и власти республики настроены, чтобы связи оставались устойчивыми и всесторонними. Он также выразил благодарность за содействие во вступлении республики в ШОС.

Говоря о ядерной сделке, Раиси сообщил, что Иран прикладывает усилия, чтобы со страны были сняты санкции. Ограничительные меры возобновили США в 2018 году после того, как вышли из соглашения по иранской ядерной программе. Этот план предполагал постепенную отмену санкций в обмен на то, что Иран ограничит ядерную деятельность и ее будут контролировать на международном уровне.