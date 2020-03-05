По данным информагентства, на своих постах остались главы Минюста, МВД и Министерства инфраструктуры. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Вадим Пристайко совершили рокировку. Кулеба возглавил МИД, а Пристайко стал вице-премьером.

«Это тот же кукиш, только вид сбоку», — заметил эрудит.

По его словам, с приходом нового правительства политический курс Киева останется прежним и ничего хорошего от него он не ждет.

«Когда меняются местами министр иностранных дел и вице-премьер европейской и евроатлантической интеграции (специалисты по тому, под кого и в какой позе укладывается Украина), это говорит о том, что политика не изменится», — выразил уверенность Вассерман.

По его мнению, бывший премьер Незалежной Алексей Гончарук нашел способ избежать ответственности за свои дела и дела своих предшественников, раз отставка правительства произошла через полгода после его назначения.