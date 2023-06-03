Власть 03 июня 2023, 10:24 Торжественного приема в Кремле в честь Дня России не будет — Песков Пресс-секретарь Песков: торжественного приема в Кремле по случаю Дня России не будет Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин в 2023 году не будет устраивать торжественный прием в Кремле по случаю Дня России. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Нет. Прием не планируется», — ответил он на вопрос журналистов.

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День России — государственный праздник, который с 1992 года отмечают ежегодно. Более 30 лет назад, 12 июня, была принята Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Вплоть до 2019 года в Кремле в этот день давали торжественный прием. В последний раз на него пригласили до 1 500 человек.

Историк, писатель, автор путеводителей по русской истории Александр Мясников заявил, что в 2022 году День России обрел новый смысл. По его словам, действия западных стран показали их отношение к РФ, обнажили их двуличие, но российское общество стало более сплоченным.