Торнадо пронеслись по востоку Техаса. Видео

На востоке Техаса разбушевались торнадо. По городам американского штата прошли шесть воронок. Ветер вырывал с корнем деревья, разрушал дома и обрывал линии электропередач.

Кадры непогоды очевидцы опубликовали в Twitter. Некоторым удалось подобраться к торнадо настолько близко, что расстояние можно было бы назвать опасным.

«Сообщается о серьезных повреждениях в результате прямого удара торнадо в Дьюивилле, штат Техас», — сообщил аккаунт Intel Point ALERT.

На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

Торнадо наблюдали и рядом с заправкой в городе Ориндж. Ветер нес по воздуху нечто крупное.

На одной из дорог водитель запечатлел приближающуюся воронку и голубые вспышки, которые озаряли небо.

По данным телеканала Fox News, штормовая погода может переместиться к побережью Мексиканского залива. Синоптики предупредили о разрушительном ветре, граде и дождях с вероятностью образования торнадо.