Торговым сетям в России разрешат покупать помещения ушедших иностранных компаний
Путин подписал закон, разрешающий торговым сетям покупать помещения зарубежных компаний
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий российским торговым сетям арендовать или покупать помещения ушедших с российского рынка иностранных компаний. Документ появился на официальном портале правовой информации.
Речь идет о сделках по аренде и покупке торговых объектов, совершенных с 15 июня по 31 декабря 2022 года. При этом ушедшая из России иностранная компания должна отвечать нескольким условиям: на дату совершения сделки организация должна являться подконтрольной иностранному юрлицу, быть хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю с помощью организации торговой сети.
Также компания должна закончить свою работу в России, а основания для признания юридического лица подконтрольным иностранному государству должны возникнуть в период до 15 июня.
Закон начнет действовать с 15 июня 2022 года.