Торговым сетям в России разрешат покупать помещения ушедших иностранных компаний

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий российским торговым сетям арендовать или покупать помещения ушедших с российского рынка иностранных компаний. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Речь идет о сделках по аренде и покупке торговых объектов, совершенных с 15 июня по 31 декабря 2022 года. При этом ушедшая из России иностранная компания должна отвечать нескольким условиям: на дату совершения сделки организация должна являться подконтрольной иностранному юрлицу, быть хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю с помощью организации торговой сети.

Также компания должна закончить свою работу в России, а основания для признания юридического лица подконтрольным иностранному государству должны возникнуть в период до 15 июня.

Закон начнет действовать с 15 июня 2022 года.