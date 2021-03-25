Торговый дом Белоруссии откроют в России

Губернатор Приморского края России Олег Кожемяко заявил, что во Владивостоке откроется торговый дом Белоруссии. Об этом сообщило БелТА.

Кожемяко рассказал об этом на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он уточнил, что его построят к осени. Что именно там будет продаваться — неизвестно. Уточняется, что Лукашенко собирается посетить город в сентябре.

«Да, к приезду Александра Григорьевича мы должны сделать. С нуля. Это очень непросто, но надеюсь, что мы совместно это осилим», — заключил Кожемяко.