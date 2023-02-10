Власть 10 февраля 2023, 08:24 Торговые отношения России и Нидерландов не пострадали из-за санкций Шульгин: товарооборот между Россией и Нидерландами вырос вопреки санкциям Unsplash

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Торговые отношения России и Нидерландов не пострадали, несмотря на санкции. Товарооборот меджу странами в период с января по август 2022 года вырос на 31,2%. Такое заявление сделал российский посол в Гааге, постоянный представитель Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в интервью РИА «Новости».

«Санкции Евросоюза оказались бессильны помешать продолжению торгово-экономического сотрудничества наших стран», — сказал Шульгин.

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Он добавил, что за январь–август 2022 года товарооборот достиг 19,1 миллиарда евро. По его словам, российский экспорт увеличился на 57,6% и составил 16,6 миллиарда евро, импорт из Нидерландов уменьшился на 37,6% до 2,5 миллиарда евро. При этом положительное сальдо РФ в торговле с этой страной равняется 14,1 миллиардам евро.

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Западные страны усилили санкционное давление на РФ из-за ее спецоперации на Украине. Российский президент Владимир Путин говорил, что политика ослабления и сдерживания России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции в итоге нанесли серьезный удар всей мировой экономике.