Толстой предложил запретить иностранцам и представителям секс-меньшинств обращаться к суррогатным матерям

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил запретить обращаться к суррогатным матерям иностранцам и представителям секс-меньшинств. По его словам, услуга должна быть доступна только российским традиционным семьям. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Мы категорически против оказания этой услуги иностранцам и так называемым неполным семьям — одиноким отцам. Как правило, это гомосексуальные пары. Если у них нетрадиционная ориентация, то зачем им заводить традиционную семью с детьми?» — заявил политик.

Согласно исследованиям ВЦИОМ, 70% опрошенных россиян поддержали идею сурогатного материнства в том случае, если пара не может самостоятельно завести детей. При этом каждый десятый человек выступил против данной услуги (13%).