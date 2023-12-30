Важное 30 декабря 2023, 12:24 Только Вучич и Орбан из всех лидеров Европы получили поздравления Путина с Новым годом Путин из европейских лидеров поздравил с Новым годом только Орбана и Вучича Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/globallookpress

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В Европе только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич получили поздравления от российского лидера Владимира Путина с Новым годом. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава государства направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом лидерам других стран 30 декабря. В обращении к Орбану президент РФ сделал акцент на позитивной динамике двусторонних отношений, несмотря на непростую обстановку в мире. Путин также подтвердил настрой на продолжение прагматичного и конструктивного взаимодействия.

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В поздравлении Вучичу Путин подчеркнул, что традиционно дружественные отношения России и Сербии развиваются конструктивно.

Российский лидер поздравил с Новым годом главу Туркмении Сердара Бердымухамедова. Путин выразил надежду на тесную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней международной повестки дня на благо дружественных народов.