Из-за ситуации с коронавирусом на дистанционное обучение перешли лишь несколько российских школ. Остальные учебные заведения продолжают работать в привычном режиме. Об этом сообщил ТАСС глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе своего визита в Австрию.

У Кравцова спросили, сколько российских школ перешли на дистанционный режим образования из-за ситуации с коронавирусом в стране.

«Единицы школ», — ответил он. Министр подчеркнул, что в основном учебные заведения продолжают работать в очном режиме.

Ранее в ведомстве подчеркнули, что в этом учебном году в школах усилят противоэпидемиологические меры. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность учеников и педагогов в период пандемии.

За все время коронавирус диагностировали у почти 230 миллионов человек в мире. Из них скончались свыше 4,7 миллиона. При этом в России с начала пандемии зафиксировали 7 333 557 случаев заражения. Выздоровели 6 542 213 пациента, еще 200 625 — скончались.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что в России может начаться четвертая волна коронавируса. Он отметил, что это может произойти в конце сентября.