Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева не планируют награждать орденом Александра Невского. Об этом сообщило издание «Подъем».

Местные СМИ писали, что Токаев намерен отказаться от награды. Песков заявил, что об этом не шло и речи.

«Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было», — заключил он.

Ранее Токаев сказал, что Казахстан не признает Донецкую и Луганскую народные республики. Он отметил, что они являются квазигосударственными территориями.

Президент Казахстана пояснил, что реализация права наций на самоопределение вызывает беспорядок в мире. Если его регулярно использовать, может возникнуть около 500 государств.

По этой причине Казахстан не признает Тайвань, Южную Осетию, Косово, Абхазию, подчеркнул Токаев.