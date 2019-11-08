Токаев рассказал о своих впечатлениях от Омска
Токаеву понравился российский город и гостеприимство его жителей. Слова казахского президента привела пресс-служба Кремля.
«Я уже заметил, что подготовка в городе была проведена очень большая, значительная», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он признался, что немного успел посмотреть город — хоть и «из окна машины». Омск оставил у президента Казахстана приятное впечатление.
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«Успел даже посмотреть местные телевизионные передачи, как бы окунуться в местную жизнь. Поэтому я очень рад быть в этом городе», — добавил Токаев.
В 2003 году в Омске, напомнил он, «произошла первая встреча на межрегиональном уровне».
Касым-Жомарт Токаев вместе с российским коллегой Владимиром Путиным стали участниками Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На нем поднимались вопросы, касающиеся перспективных направлений взаимодействия двух стран.