Токаев рассказал о своих впечатлениях от Омска

Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он принял участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Токаеву понравился российский город и гостеприимство его жителей. Слова казахского президента привела пресс-служба Кремля.

«Я уже заметил, что подготовка в городе была проведена очень большая, значительная», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он признался, что немного успел посмотреть город — хоть и «из окна машины». Омск оставил у президента Казахстана приятное впечатление.

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«Успел даже посмотреть местные телевизионные передачи, как бы окунуться в местную жизнь. Поэтому я очень рад быть в этом городе», — добавил Токаев.

В 2003 году в Омске, напомнил он, «произошла первая встреча на межрегиональном уровне».

Касым-Жомарт Токаев вместе с российским коллегой Владимиром Путиным стали участниками Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На нем поднимались вопросы, касающиеся перспективных направлений взаимодействия двух стран.