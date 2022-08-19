Токаев прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Информацию о прибытии Токаева опубликовала его пресс-служба.

«Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи (Российская Федерация). В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Накануне Кремль проинформировал о готовящейся встрече двух лидеров. На повестке встречи будет дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений в сфере стратегического партнерства и сотрудничества.

Политики также затронут тему двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, где Казахстан в этом году является председателем.

Путин и Токаев в предыдущий раз лично встречались в Санкт-Петербурге в июне этого года. Президент Казахстана тогда участвовал в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).