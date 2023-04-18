Власть 18 апреля 2023, 20:27 Точной даты прямой линии Путина пока нет — Песков Пресс-секретарь президента Песков сообщил, что точной даты прямой линии Путина пока нет РИА «Новости»

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Точную дату проведения прямой линии российского главы Владимира Путина пока не определили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

Представителю Кремля задали вопрос о достоверности информации, появившейся в СМИ, что прямая линия пройдет в июне.

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«Пока точной даты нет», — сказал Песков.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в «Ростелекоме» сообщил, что прямая линия с президентом может состояться 8 июня. По их данным, представители компании уже начали готовиться к проведению трансляции и оборудовать точки прямых включений.

По информации канала, мероприятие должно пройти в Гостином Дворе.

Прямую линию впервые провели в 2001 году. С тех пор их организовывали почти каждый год, кроме 2004, 2012 и 2022 годов. Во время прямой линии президент в течение нескольких часов отвечает на вопросы жителей из самых разных точек страны. Общение проходит в прямом эфире. Задать свой вопрос главе государства можно по разным каналам — по телефону, через Интернет и СМС-сообщение.