Власть 16 августа 2023, 15:20 Тюремный срок и штрафы предложили ввести для публикующих снимки атаки БПЛА Совфед подготовил инициативу о запрете публикации кадров с дронами и ВС России РИА «Новости»

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Сенаторы разработали законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете кадры мест обстрела, атак дронов и дислокации ВС России. Исключением стали материалы Минобороны. За рецидив публикации подобных снимков введут штрафы и наказание в виде лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Законопроектом предлагается запретить распространение <...> фото- или видеоматериалов, содержащих данные о дислокации и передислокации Вооруженных сил РФ», — рассказал сенатор.

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Он указал, что также нельзя будет публиковать кадры с военной инфраструктурой и критически важными объектами. Совфед планирует запретить распространение материалов с местами обстрела или попаданиями снарядов. Нельзя будет показывать использование оружия, ПВО, дронов, чтобы противник не смог идентифицировать их тип, местонахождение или траекторию полета.

Исключением стала информация, опубликованная Минобороны России. За нарушение закона предполагается наказание в виде трех лет лишения свободы, указал Клишас.

Сенатор также отметил, что в инициативу включили пункт о рецидиве. Разработанный документ предполагает введение штрафов до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до трех лет в случае повторной публикации кадров.

«Законопроекты дополняют Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс России новыми статьями», — подчеркнул Клишас.

По его словам, предусмотренные санкции за нарушения аналогичны ответственности за публичную дискредитацию ВС России.

Ранее о необходимости ужесточения ответственности за распространение кадров военных объектов заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, люди, которые занимаются подобными вещами, являются невольными или вольными пособниками противника.