Тюменскую чиновницу могли уволить из-за чужого уголовного дела
Главу департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанну Злобину могли уволить из-за уголовного дела, которое завели на экс-главу Тобольского района Юрия Батта. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По данным издания, уголовное дело не имеет к чиновнице никакого отношения, но руководство считает, что она должна была не допустить правонарушения, совершенного Баттом.
Получить комментарии от руководства департамента недропользования и экологии не удалось.