Тюменский губернатор пройдет вакцинацию от коронавируса
Губернатор Тюменской области Александр Моор собирается поставить себе прививку от коронавируса, как только медицинский препарат привезут в регион. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на оперативный штаб по противодействию COVID-19.
«Как только вакцины от COVID-19 появятся в регионе, губернатор, если не будет медицинских противопоказаний, планирует поставить прививку», — заявили в штабе.
Сейчас Тюменская область ожидает методические рекомендации от Минздрава России по перевозке, хранению и постановке вакцины.