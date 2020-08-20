Тюменский губернатор пройдет вакцинацию от коронавируса

«Как только вакцины от COVID-19 появятся в регионе, губернатор, если не будет медицинских противопоказаний, планирует поставить прививку», — заявили в штабе.

Сейчас Тюменская область ожидает методические рекомендации от Минздрава России по перевозке, хранению и постановке вакцины.