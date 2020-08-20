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    20 августа 2020, 21:03

    Тюменский губернатор пройдет вакцинацию от коронавируса

    Алена Макаренко

    Губернатор Тюменской области Александр Моор собирается поставить себе прививку от коронавируса, как только медицинский препарат привезут в регион. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на оперативный штаб по противодействию COVID-19.

    «Как только вакцины от COVID-19 появятся в регионе, губернатор, если не будет медицинских противопоказаний, планирует поставить прививку», — заявили в штабе.

    Сейчас Тюменская область ожидает методические рекомендации от Минздрава России по перевозке, хранению и постановке вакцины.

    Новости SMI.FM