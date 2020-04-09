Тюменский чиновник сел на шпагат во время разговора про коронавирус. Видео

Глава департамента по физкультуре и спорту Тюменской области Сергей Вотинов удивил всех, когда сел на шпагат в оперштабе по коронавирусу. Так чиновник призвал всех делать зарядку во время самоизоляции.

«Я сам занимаюсь дома», — поведал он. Его процитировал портал Ura.ru.

По его словам, у него четверо детей, которые тоже занимаются спортом. Вместе они выполняют задания, которые получают от тренера. Вотинов рассказал, что в том числе семья выполняет растяжку. Заодно он продемонстрировал свою физическую подготовку. Сесть на продольный шпагат ему не помешало даже то, что на нем в этот момент был деловой костюм.

Глава департамента напомнил, что фитнес-клубы и спортивные заведения сейчас закрыты. Однако многие тренеры готовы работать, не выходя из дома. Они составляют программу и занимаются с клиентами в прямом эфире.

Чиновник подчеркнул, что жителям региона нужно соблюдать режим изоляции. Поэтому ездить на велосипеде или бегать по улице пока нельзя. Однако это не касается спортсменов, которые будут готовиться к соревнованиям.

По последним данным, в России более десяти тысяч зараженных коронавирусом. В Тюменской области 19 пациентов с COVID-19. Такая информация опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.