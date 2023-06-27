27 июня 2023, 19:54
Тяжелую технику ЧВК «Вагнер» не будут передавать Росгвардии — Хинштейн
Депутат Хинштейн: вопрос передачи военной техники ЧВК «Вагнер» Росгвардии не обсуждается
Росгвардия получит тяжелую технику, но не ту, что принадлежит ЧВК «Вагнер». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя сообщения в СМИ о передаче вооружения группировки в ряды Росгвардии.
«Еще раз уточнил у коллег из Росгвардии: вопрос передачи ведомству военной техники от ЧВК „Вагнер“ не обсуждается. Всю технику планируется закупать в рамках гособоронзаказа», — сказал политик.
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По его словам, ведомство сформировало заявки еще весной, и события минувших выходных тут ни при чем. Более того, решение оснастить Росгвардию тяжелой техникой президент принял еще в начале года, просто об этом не сообщалось.
Ранее глава ведомства Виктор Золотов заявил, что в распоряжении Росгвардии появятся танки и тяжелое вооружение. После этого в Telegram-каналах сделали предположение, что речь идет о технике ЧВК.
Между тем, ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что сейчас идет подготовка к передаче вооружения «вагнеровцев» в подразделения российских ВС.
Росгвардия
Оружие
Танки
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