Власть 27 июня 2023, 19:54 Тяжелую технику ЧВК «Вагнер» не будут передавать Росгвардии — Хинштейн Депутат Хинштейн: вопрос передачи военной техники ЧВК «Вагнер» Росгвардии не обсуждается РИА «Новости»

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Росгвардия получит тяжелую технику, но не ту, что принадлежит ЧВК «Вагнер». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя сообщения в СМИ о передаче вооружения группировки в ряды Росгвардии.

«Еще раз уточнил у коллег из Росгвардии: вопрос передачи ведомству военной техники от ЧВК „Вагнер“ не обсуждается. Всю технику планируется закупать в рамках гособоронзаказа», — сказал политик.

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По его словам, ведомство сформировало заявки еще весной, и события минувших выходных тут ни при чем. Более того, решение оснастить Росгвардию тяжелой техникой президент принял еще в начале года, просто об этом не сообщалось.

Ранее глава ведомства Виктор Золотов заявил, что в распоряжении Росгвардии появятся танки и тяжелое вооружение. После этого в Telegram-каналах сделали предположение, что речь идет о технике ЧВК.

Между тем, ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что сейчас идет подготовка к передаче вооружения «вагнеровцев» в подразделения российских ВС.