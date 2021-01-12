Типовое строительство школ и больниц вернут в России

В 2021 году может вернуться типовое строительство — речь идет о зданиях, которые возводятся за счет бюджета. Это школы, больницы, детские сады и другие объекты.

Соответствующий законопроект подготовил Минстрой России. Сейчас документ обсуждают в аппарате правительства. Планируется, что Госдума рассмотрит его на весенней сессии 2021 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Президент Владимир Путин поручил подготовить подобную инициативу еще в конце 2014 года. В послании к Федеральному собранию он говорил о необходимости «поэтапно создать систему единого заказчика, централизовать работу по подготовке типовых проектов, строительной документации, выбору подрядчиков».

Все это было призвано преодолеть «разнобой в стоимости строек» и сэкономить 10-20% бюджетных средств.

Законопроект о типовом строительстве готовы поддержать во всех парламентских фракциях, выяснило издание.

По словам члена комитета Совфеда по региональной политике Аркадия Чернецкого, типовые проекты нужны для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда. Нацпроект предполагает увеличение объемов строительства минимум до 120 миллионов квадратных метров в год.