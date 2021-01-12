Типовое строительство школ и больниц вернут в России
Соответствующий законопроект подготовил Минстрой России. Сейчас документ обсуждают в аппарате правительства. Планируется, что Госдума рассмотрит его на весенней сессии 2021 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.
Президент Владимир Путин поручил подготовить подобную инициативу еще в конце 2014 года. В послании к Федеральному собранию он говорил о необходимости «поэтапно создать систему единого заказчика, централизовать работу по подготовке типовых проектов, строительной документации, выбору подрядчиков».
Все это было призвано преодолеть «разнобой в стоимости строек» и сэкономить 10-20% бюджетных средств.
Законопроект о типовом строительстве готовы поддержать во всех парламентских фракциях, выяснило издание.
По словам члена комитета Совфеда по региональной политике Аркадия Чернецкого, типовые проекты нужны для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда. Нацпроект предполагает увеличение объемов строительства минимум до 120 миллионов квадратных метров в год.