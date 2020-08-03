Тимошенко объяснила, в чем заключается «трагическая ошибка» украинцев

По ее мнению, роковым шагом был выбор действующей власти. Она отметила, что исправить ошибку жители государства смогут осенью, когда на Украине пройдут региональные выборы, информирует сайт NEWS.ru.

«Если мы поняли, что была допущена тяжелая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом правительство невежд и непрофессионалов, то сейчас можно это исправить», — подчеркнула политик.

Она заключила, что в настоящий момент 70% всех украинцев осознают, что путь киевской власти неверный.