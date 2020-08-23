По его предположению, Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в Белоруссии. Именно поэтому оппозиционерка постепенно начала делать политические заявления.

«Видимо, ей не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причем жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции», — сказал Лавров.

Причем все чаще заявления звучали не на русском или белорусском языках, а на английском. Исходя из этого Лавров сделал вывод, что главный адресат выступлений Тихановской находится в «западном направлении».

«Возможно — я ничего не утверждаю — цель подобного хода — не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию», — добавил Лавров.

При этом Москва знает, что далеко не все западные партнеры России согласны с таким подходом.

Ранее Тихановская оценила приказ Александра Лукашенко привести основные части ВС Белоруссии в полную боевую готовность. Она считает, что это обычное запугивание, к которому граждане привыкли.

Тихановская покинула Белоруссию 11 августа, то есть спустя два дня после президентских выборов. Из Литвы она объявила о создании координационного совета по мирному трансферу власти. Также лидер оппозиции призвала Евросоюз не признавать итоги избирательного процесса. Тихановская планирует вернуться на родину, потому что «безумно любит ее». Однако для этого нужно, чтобы ей обеспечили безопасность.