Тест на коронавирус прошел министр экологии Челябинска
Челябинский министр экологии Сергей Лихачев проверился на коронавирус. Вице-губернатор Сергей Шаль и начальник Главного управления лесами Сергей Лавров соблюдают самоизоляцию. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Лихачев и его коллеги вернулись из зарубежных поездок.
«Я выхожу на работу с 20 марта. Тест на коронавирус, который я прошел по собственной инициативе, оказался отрицательным», — отметил министр.
Результаты анализа Лаврова придут 20 марта, а Шаль планирует сдать пробу через некоторое время.
«Анализ следует делать спустя десять дней после прибытия, этот момент еще не настал. Пока работаю дистанционно, признаков ухудшения здоровья не ощущаю», — уточнил чиновник.