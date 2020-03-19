Тест на коронавирус прошел министр экологии Челябинска

Лихачев и его коллеги вернулись из зарубежных поездок.

«Я выхожу на работу с 20 марта. Тест на коронавирус, который я прошел по собственной инициативе, оказался отрицательным», — отметил министр.

Результаты анализа Лаврова придут 20 марта, а Шаль планирует сдать пробу через некоторое время.

«Анализ следует делать спустя десять дней после прибытия, этот момент еще не настал. Пока работаю дистанционно, признаков ухудшения здоровья не ощущаю», — уточнил чиновник.