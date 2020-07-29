Тест на коронавирус губернатора Чукотки оказался отрицательным

У губернатора Чукотки Романа Копина не подтвердился коронавирус. Результаты теста оказались отрицательными.

О результатах исследования Роман Копин сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Результат отрицательный. Большое всем спасибо за поддержку и пожелания. Отдельное спасибо нашим врачам за заботу и уход», — написал губернатор Чукотки.

Он также пообещал в ближайшее время вернуться в строй и приступить к работе.

Ранее Роман Копин сообщил подписчикам в Instagram, что его госпитализировали с высокой температурой и пневмонией. Перед этим глава региона контактировал с человеком, у которого позднее подтвердился коронавирус. Чиновник пообещал во время госпитализации ознакомиться с качеством работы врачей и другого медицинского персонала, а также призвал жителей Чукотки не забывать, что пандемия еще не закончилась и нужно соблюдать правила безопасности.

За последние сутки в Китае выявили более ста новых случаев COVID-19. Почти все заразившиеся живут в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.