Тест на коронавирус у Матвиенко оказался отрицательным

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сдала очередной анализ на коронавирус. Пришедший результат был отрицательным: COVID-19 у парламентария нет.

Полученный из лаборатории ответ Матвиенко озвучила на пленарном заседании палаты 20 мая. Ее слова привело РИА «Новости».

«Я накануне сдала тест на коронавирус, он отрицательный», — подчеркнула спикер Совфеда.

В своем выступлении она поблагодарила коллег, носящих перчатки и маски.

На заседании Совфеда в масках присутствовали около половины сенаторов. Сама Валентина Матвиенко и вице-спикер СФ Андрей Турчак находились в президиуме без защитных средств.

«У меня единственное исключение, я веду заседание», — пояснила глава Совфеда.

Накануне Матвиенко заявила, что COVID-19 уже переболели пять сенаторов. Парламентарии вылечились и вернулись к работе. Все перенесли инфекцию не в тяжелой форме. Коронавирусную инфекцию подтвердили и у нескольких сотрудников аппарата Совфеда. Большинство из них закрыли больничные.

По последним данным, в России выявили 308 705 заболевших. Выздоровели с начала эпидемии 85 392 человека, скончались 2972 пациента.