Захарова призвала придерживаться формулировок МИД по боевикам в Карабахе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «360» опубликованную на сайте дипведомства информацию о переброске террористов и наемников в зону нагорно-карабахского конфликта.

«Ни влево ни вправо вам сказать не смогу», — ответила она на вопрос о предполагаемых боевиках незаконных вооруженных формирований, которых переправляют для боевых действий в зону Нагорного Карабаха.

Захарова подчеркнула, что на сайте внешнеполитического ведомства написано «так как есть».

Ранее МИД России заявил, что по имеющимся данным в зону конфликта перебрасываются боевики, «в частности из Сирии, Ливии» для военных действий. В ведомстве призвали «принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников» и вывести их из региона.