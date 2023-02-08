Власть 08 февраля 2023, 20:34 Террористическая угроза в Афганистане возросла после бегства ВС США — Путин Президент России Путин: после бегства ВС США в Афганистане активизировались террористы freepik

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После стремительного бегства Вооруженных сил Америки из Афганистана обстановка в стране накалилась, возросла террористическая угроза. Об этом завил президент России Владимир Путин на встрече с секретарями советов безопасности ряда стран по афганской проблематике. Слова главы государства привел ТАСС.

«После бегства американских Вооруженных сил из Афганистана ситуация в этой стране, к сожалению, лучше не становится. Активизируются международные террористические организации включая „Аль-Каиду“*, которая наращивают свой потенциал, и все вы это хорошо знаете», — подчеркнул российский лидер.

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Москву беспокоит деятельность, которую ведет ряд стран в Афганистане. Создавая видимость борьбы с терроризмом, они создают и расширяют инфраструктуру, пояснил глава государства.

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В Москве прошла многосторонняя встреча, на которой секретари советов безопасности ряда старн обсудили афганскую тему. Россию представлял секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он заявил, что США оставили страну в хаосе, ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.