Терешкова сменит должность
Депутат Валентина Терешкова может занять пост главы комиссии Госдумы по этике
Валентина Терешкова может возглавить комиссию Государственной Думы по этике. Таким мнением поделился врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Владимир Васильев. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на телеканал «Россия-24».
По его словам, они с Терешковой уже обсуждали ее возможное выдвижение на эту должность.
«У нас уже в прошлом созыве была сформирована такая комиссия внутрипартийная, которую возглавляла Валентина Владимировна Терешкова. <…> Теперь уже мы предлагаем комиссию думскую, которая будет не внутри одной фракции. Практика нашей работы показала, что это очень нужный инструмент», — отметил он.