Терапевт рассказал, чем может быть чревато введение семидневной рабочей недели

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил ввести семидневную рабочую неделю. По его мнению, такая инициатива могла бы ускорить темпы восстановления экономики на фоне пандемии коронавируса. Врач-терапевт, организатор здравоохранения Надежда Чернышова рассказала, чем может обернуться подобная мера, передали Nation News.

«Даже у крепостных крестьян был выходной, были праздники. Ни в одном государственном строе на постоянной основе такого никогда не было. Даже в тяжелейшие времена, в том числе в ранние годы СССР, и то у людей так или иначе какие-то выходные были», — отметила врач.

Также специалист рассказала, что подобный подход может привести к выгоранию, которое, в свою очередь, является причиной серьезных заболеваний. По ее мнению, в подобных условиях производительность станет лишь хуже.