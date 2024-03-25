Власть 25 марта 2024, 03:38 Теракт в Crocus City Hall собрал общество в могучий кулак — Симоньян Симоньян: теракт в Crocus City Hall сплотил россиян РИА «Новости»

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Террористический акт в Crocus City Hall сплотил россиян, собрав общество в могучий кулак. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян отметила, что россияне не разбегаются и не прячутся по норам, когда происходит трагедия.

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«Когда мы видим, как наше общество собирается в один кулак.<…> Мы <…> становимся одним могучим кулаком», — заявила главред.

Симоньян отметила, что на трагедию лояльно откликнулся бизнес — бесплатные билеты на самолет, РЖД, телефонные компании отменили плату за трафик. Волонтеры приносили к концертному залу чай, закуски пожарным, медикам и МЧС, всем, кто работал на разборе завалов.