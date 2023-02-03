Власть 03 февраля 2023, 13:31 Теракт на Крымском мосту показал готовность Украины следовать интересам США Глава МВД Колокольцев: терактом на Крымском мосту Украина показала преданность США РИА «Новости»

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Теракт на Крымском мосту продемонстрировал, что украинские власти пойдут на все для достижения собственных интересов, а также устремлений Соединенных Штатов. Об этом заявил руководитель МВД России Владимир Колокольцев во время представления нового министра внутренних дел полуострова генерал-майора полиции Игоря Илларионова, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Эта тема касается каждого сотрудника органов внутренних дел, в какой бы службе он ни работал. Теракт на Крымском мосту показал, что украинские соседи готовы пойти на любые жертвы ради достижения своих интересов и интересов заокеанских хозяев киевских марионеток», — сказал Колокольцев.

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Он добавил, что у Крыма есть своя специфика. Причем речь идет не только о социально-экономической сфере, но и о близости к месту проведения СВО. Глава МВД обратил внимание, что к организации подразделений сейчас предъявлены повышенные требования.

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Колокольцев подчеркнул, что нельзя допустить дестабилизации ситуации. Кроме того, нужно защищать объекты критической инфраструктуры. Полицейские должны быть готовы действовать четко и грамотно при любых обстоятельствах. Еще одна задача — усилить контроль за незаконным оборотом оружия.