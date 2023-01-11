Власть 11 января 2023, 15:14 Тепловую карту преступлений, связанных с распространением наркотиков, создадут в Санкт-Петербурге

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Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник в разговоре с «Петербургским дневником» рассказал, каким образом правоохранители решили бороться с распространением наркотиков в городе.

По его словам, полицейские вместе с городскими властями планируют создать тепловую карту Петербурга, чтобы отслеживать очаги распространения наркотиков.

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«Необходимо понимать, где учится, работает, с кем общается человек, совершивший преступление или употребивший наркотики», — добавил Мельник.

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