Систему отопления в Подмосковье модернизируют

Систему теплоснабжения Московской области модернизируют. Именно эта отрасль ЖКХ сегодня больше всего нуждается во внедрении современных, энергосберегающих технологий.

Жители региона справедливо задают вопрос — откуда берутся высокие тарифы за отопление. Сегодня это происходит из-за того, что в свое время были упущены возможности модернизации этой отрасли. Долги по коммуналке не давали возможности предприятиям закупать энергоэффективное оборудование. В ЖКХ не инвестировали три десятилетия. В результате сегодня дома отапливаются промышленными котельными, а их содержание требует колоссальных затрат.

Источник фото: телеканал «360»

«Основные объекты теплоснабжения создавались как дополнительные функции у промышленных предприятий, многие из которых сейчас уже не работают. Имеют колоссальные избыточные мощности, работают на твердом или на жидком топливе», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Источник фото: телеканал «360»

Правительство региона уже готовит программу модернизации, начат поиск инвесторов. Это большой проект, рассчитанный на несколько лет. Евгений Хромушин сравнивает его с такими программами, как «Чистая вода», спасение военных городков и утилизация и переработка мусора.